DDIV: First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

39.99 USD 0.09 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DDIVの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり39.99の安値と40.22の高値で取引されました。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DDIV News

よくあるご質問

DDIV株の現在の価格は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFの株価は本日39.99です。-0.22%内で取引され、前日の終値は40.08、取引量は4に達しました。DDIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFの現在の価格は39.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.11%やUSDにも注目します。DDIVの動きはライブチャートで確認できます。

DDIV株を買う方法は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFの株は現在39.99で購入可能です。注文は通常39.99または40.29付近で行われ、4や-0.15%が市場の動きを示します。DDIVの最新情報はライブチャートで確認できます。

DDIV株に投資する方法は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFへの投資では、年間の値幅32.06 - 41.08と現在の39.99を考慮します。注文は多くの場合39.99や40.29で行われる前に、2.78%や6.78%と比較されます。DDIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFの株の最高値は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFの過去1年の最高値は41.08でした。32.06 - 41.08内で株価は大きく変動し、40.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFの株の最低値は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF(DDIV)の年間最安値は32.06でした。現在の39.99や32.06 - 41.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DDIVの動きはライブチャートで確認できます。

DDIVの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.08、9.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
39.99 40.22
1年のレンジ
32.06 41.08
以前の終値
40.08
始値
40.05
買値
39.99
買値
40.29
安値
39.99
高値
40.22
出来高
4
1日の変化
-0.22%
1ヶ月の変化
2.78%
6ヶ月の変化
6.78%
1年の変化
9.11%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8