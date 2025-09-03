报价部分
DDIV: First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

40.08 USD 0.07 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DDIV汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点39.99和高点40.28进行交易。

关注First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DDIV股票今天的价格是多少？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF股票今天的定价为40.08。它在0.17%范围内交易，昨天的收盘价为40.01，交易量达到4。DDIV的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF股票是否支付股息？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF目前的价值为40.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.36%和USD。实时查看图表以跟踪DDIV走势。

如何购买DDIV股票？

您可以以40.08的当前价格购买First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF股票。订单通常设置在40.08或40.38附近，而4和-0.50%显示市场活动。立即关注DDIV的实时图表更新。

如何投资DDIV股票？

投资First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF需要考虑年度范围32.06 - 41.08和当前价格40.08。许多人在以40.08或40.38下订单之前，会比较3.01%和。实时查看DDIV价格图表，了解每日变化。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF的最高价格是41.08。在32.06 - 41.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF的绩效。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF（DDIV）的最低价格为32.06。将其与当前的40.08和32.06 - 41.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDIV股票是什么时候拆分的？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.01和9.36%中可见。

日范围
39.99 40.28
年范围
32.06 41.08
前一天收盘价
40.01
开盘价
40.28
卖价
40.08
买价
40.38
最低价
39.99
最高价
40.28
交易量
4
日变化
0.17%
月变化
3.01%
6个月变化
7.02%
年变化
9.36%
