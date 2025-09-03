QuotazioniSezioni
Valute / DDIV
DDIV: First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

40.08 USD 0.07 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DDIV ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.99 e ad un massimo di 40.28.

Segui le dinamiche di First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DDIV oggi?

Oggi le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF sono prezzate a 40.08. Viene scambiato all'interno di 0.17%, la chiusura di ieri è stata 40.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DDIV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF pagano dividendi?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF è attualmente valutato a 40.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DDIV.

Come acquistare azioni DDIV?

Puoi acquistare azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF al prezzo attuale di 40.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.08 o 40.38, mentre 4 e -0.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DDIV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DDIV?

Investire in First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.06 - 41.08 e il prezzo attuale 40.08. Molti confrontano 3.01% e 7.02% prima di effettuare ordini su 40.08 o 40.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DDIV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?

Il prezzo massimo di First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 41.08. All'interno di 32.06 - 41.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?

Il prezzo più basso di First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) nel corso dell'anno è stato 32.06. Confrontandolo con gli attuali 40.08 e 32.06 - 41.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DDIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DDIV?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.01 e 9.36%.

Intervallo Giornaliero
39.99 40.28
Intervallo Annuale
32.06 41.08
Chiusura Precedente
40.01
Apertura
40.28
Bid
40.08
Ask
40.38
Minimo
39.99
Massimo
40.28
Volume
4
Variazione giornaliera
0.17%
Variazione Mensile
3.01%
Variazione Semestrale
7.02%
Variazione Annuale
9.36%
