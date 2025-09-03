- Panoramica
DDIV: First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
Il tasso di cambio DDIV ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.99 e ad un massimo di 40.28.
Segui le dinamiche di First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DDIV oggi?
Oggi le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF sono prezzate a 40.08. Viene scambiato all'interno di 0.17%, la chiusura di ieri è stata 40.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DDIV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF pagano dividendi?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF è attualmente valutato a 40.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DDIV.
Come acquistare azioni DDIV?
Puoi acquistare azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF al prezzo attuale di 40.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.08 o 40.38, mentre 4 e -0.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DDIV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DDIV?
Investire in First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.06 - 41.08 e il prezzo attuale 40.08. Molti confrontano 3.01% e 7.02% prima di effettuare ordini su 40.08 o 40.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DDIV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 41.08. All'interno di 32.06 - 41.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) nel corso dell'anno è stato 32.06. Confrontandolo con gli attuali 40.08 e 32.06 - 41.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DDIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DDIV?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.01 e 9.36%.
- Chiusura Precedente
- 40.01
- Apertura
- 40.28
- Bid
- 40.08
- Ask
- 40.38
- Minimo
- 39.99
- Massimo
- 40.28
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.17%
- Variazione Mensile
- 3.01%
- Variazione Semestrale
- 7.02%
- Variazione Annuale
- 9.36%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8