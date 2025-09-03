КотировкиРазделы
DDIV: First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

40.08 USD 0.07 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DDIV за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.99, а максимальная — 40.28.

Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDIV сегодня?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) сегодня оценивается на уровне 40.08. Инструмент торгуется в пределах 0.17%, вчерашнее закрытие составило 40.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF в настоящее время оценивается в 40.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.36% и USD. Отслеживайте движения DDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции DDIV?

Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) по текущей цене 40.08. Ордера обычно размещаются около 40.08 или 40.38, тогда как 4 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDIV?

Инвестирование в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 32.06 - 41.08 и текущей цены 40.08. Многие сравнивают 3.01% и 7.02% перед размещением ордеров на 40.08 или 40.38. Изучайте ежедневные изменения цены DDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?

Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) за последний год составила 41.08. Акции заметно колебались в пределах 32.06 - 41.08, сравнение с 40.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?

Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) за год составила 32.06. Сравнение с текущими 40.08 и 32.06 - 41.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDIV?

В прошлом First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.01 и 9.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.99 40.28
Годовой диапазон
32.06 41.08
Предыдущее закрытие
40.01
Open
40.28
Bid
40.08
Ask
40.38
Low
39.99
High
40.28
Объем
4
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
3.01%
6-месячное изменение
7.02%
Годовое изменение
9.36%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8