CotationsSections
Devises / DDIV
Retour à Actions

DDIV: First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

40.08 USD 0.07 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DDIV a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.99 et à un maximum de 40.28.

Suivez la dynamique First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DDIV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DDIV aujourd'hui ?

L'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF est cotée à 40.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.17%, a clôturé hier à 40.01 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de DDIV présente ces mises à jour.

L'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF est actuellement valorisé à 40.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DDIV.

Comment acheter des actions DDIV ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF au cours actuel de 40.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.08 ou de 40.38, le 4 et le -0.50% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DDIV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DDIV ?

Investir dans First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.06 - 41.08 et le prix actuel 40.08. Beaucoup comparent 3.01% et 7.02% avant de passer des ordres à 40.08 ou 40.38. Consultez le graphique du cours de DDIV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF l'année dernière était 41.08. Au cours de 32.06 - 41.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.01 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) sur l'année a été 32.06. Sa comparaison avec 40.08 et 32.06 - 41.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DDIV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DDIV a-t-elle été divisée ?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.01 et 9.36% après les opérations sur titres.

Range quotidien
39.99 40.28
Range Annuel
32.06 41.08
Clôture Précédente
40.01
Ouverture
40.28
Bid
40.08
Ask
40.38
Plus Bas
39.99
Plus Haut
40.28
Volume
4
Changement quotidien
0.17%
Changement Mensuel
3.01%
Changement à 6 Mois
7.02%
Changement Annuel
9.36%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8