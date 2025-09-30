- Visão do mercado
DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
A taxa do DDEC para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.60 e o mais alto foi 43.69.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DDEC hoje?
Hoje FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) está avaliado em 43.68. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 43.62, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DDEC em tempo real.
As ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December pagam dividendos?
Atualmente FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December está avaliado em 43.68. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.92% e USD. Monitore os movimentos de DDEC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DDEC?
Você pode comprar ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) pelo preço atual 43.68. Ordens geralmente são executadas perto de 43.68 ou 43.98, enquanto 45 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DDEC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DDEC?
Investir em FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December envolve considerar a faixa anual 36.65 - 43.70 e o preço atual 43.68. Muitos comparam 2.30% e 11.74% antes de enviar ordens em 43.68 ou 43.98. Estude as mudanças diárias de preço de DDEC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
O maior preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) no último ano foi 43.70. As ações oscilaram bastante dentro de 36.65 - 43.70, e a comparação com 43.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
O menor preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) no ano foi 36.65. A comparação com o preço atual 43.68 e 36.65 - 43.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DDEC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DDEC?
No passado FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.62 e 10.92% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 43.62
- Open
- 43.65
- Bid
- 43.68
- Ask
- 43.98
- Low
- 43.60
- High
- 43.69
- Volume
- 45
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 2.30%
- Mudança de 6 meses
- 11.74%
- Mudança anual
- 10.92%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8