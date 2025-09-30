DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
今日DDEC汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点43.60和高点43.67进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DDEC股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票今天的定价为43.62。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为43.58，交易量达到32。DDEC的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December目前的价值为43.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.77%和USD。实时查看图表以跟踪DDEC走势。
如何购买DDEC股票？
您可以以43.62的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票。订单通常设置在43.62或43.92附近，而32和-0.11%显示市场活动。立即关注DDEC的实时图表更新。
如何投资DDEC股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December需要考虑年度范围36.65 - 43.70和当前价格43.62。许多人在以43.62或43.92下订单之前，会比较2.15%和。实时查看DDEC价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December的最高价格是43.70。在36.65 - 43.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December（DDEC）的最低价格为36.65。将其与当前的43.62和36.65 - 43.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDEC股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.58和10.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.58
- 开盘价
- 43.67
- 卖价
- 43.62
- 买价
- 43.92
- 最低价
- 43.60
- 最高价
- 43.67
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 2.15%
- 6个月变化
- 11.59%
- 年变化
- 10.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8