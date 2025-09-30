报价部分
货币 / DDEC
DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

43.62 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DDEC汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点43.60和高点43.67进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DDEC股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票今天的定价为43.62。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为43.58，交易量达到32。DDEC的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December目前的价值为43.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.77%和USD。实时查看图表以跟踪DDEC走势。

如何购买DDEC股票？

您可以以43.62的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票。订单通常设置在43.62或43.92附近，而32和-0.11%显示市场活动。立即关注DDEC的实时图表更新。

如何投资DDEC股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December需要考虑年度范围36.65 - 43.70和当前价格43.62。许多人在以43.62或43.92下订单之前，会比较2.15%和。实时查看DDEC价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December的最高价格是43.70。在36.65 - 43.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December（DDEC）的最低价格为36.65。将其与当前的43.62和36.65 - 43.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDEC股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.58和10.77%中可见。

日范围
43.60 43.67
年范围
36.65 43.70
前一天收盘价
43.58
开盘价
43.67
卖价
43.62
买价
43.92
最低价
43.60
最高价
43.67
交易量
32
日变化
0.09%
月变化
2.15%
6个月变化
11.59%
年变化
10.77%
