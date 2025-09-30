- Übersicht
DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
Der Wechselkurs von DDEC hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.60 bis zu einem Hoch von 43.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DDEC heute?
Die Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) notiert heute bei 43.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.30% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.62 und das Handelsvolumen erreichte 57. Das Live-Chart von DDEC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DDEC Dividenden?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December wird derzeit mit 43.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DDEC zu verfolgen.
Wie kaufe ich DDEC-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) zum aktuellen Kurs von 43.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.75 oder 44.05 platziert, während 57 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DDEC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DDEC-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December müssen die jährliche Spanne 36.65 - 43.75 und der aktuelle Kurs 43.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.46% und 11.92%, bevor sie Orders zu 43.75 oder 44.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DDEC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
Der höchste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) im vergangenen Jahr lag bei 43.75. Innerhalb von 36.65 - 43.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
Der niedrigste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) im Laufe des Jahres betrug 36.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.75 und der Spanne 36.65 - 43.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DDEC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DDEC statt?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.62 und 11.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.62
- Eröffnung
- 43.65
- Bid
- 43.75
- Ask
- 44.05
- Tief
- 43.60
- Hoch
- 43.75
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- 2.46%
- 6-Monatsänderung
- 11.92%
- Jahresänderung
- 11.10%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8