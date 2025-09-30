QuotazioniSezioni
DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

43.62 USD 0.04 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DDEC ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.60 e ad un massimo di 43.67.

Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
43.60 43.67
Intervallo Annuale
36.65 43.70
Chiusura Precedente
43.58
Apertura
43.67
Bid
43.62
Ask
43.92
Minimo
43.60
Massimo
43.67
Volume
32
Variazione giornaliera
0.09%
Variazione Mensile
2.15%
Variazione Semestrale
11.59%
Variazione Annuale
10.77%
