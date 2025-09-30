- Panoramica
DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
Il tasso di cambio DDEC ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.60 e ad un massimo di 43.67.
Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DDEC oggi?
Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December sono prezzate a 43.62. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 43.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DDEC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December pagano dividendi?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December è attualmente valutato a 43.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DDEC.
Come acquistare azioni DDEC?
Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December al prezzo attuale di 43.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.62 o 43.92, mentre 32 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DDEC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DDEC?
Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December implica considerare l'intervallo annuale 36.65 - 43.70 e il prezzo attuale 43.62. Molti confrontano 2.15% e 11.59% prima di effettuare ordini su 43.62 o 43.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DDEC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December nell'ultimo anno è stato 43.70. All'interno di 36.65 - 43.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) nel corso dell'anno è stato 36.65. Confrontandolo con gli attuali 43.62 e 36.65 - 43.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DDEC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DDEC?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.58 e 10.77%.
- Chiusura Precedente
- 43.58
- Apertura
- 43.67
- Bid
- 43.62
- Ask
- 43.92
- Minimo
- 43.60
- Massimo
- 43.67
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 2.15%
- Variazione Semestrale
- 11.59%
- Variazione Annuale
- 10.77%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8