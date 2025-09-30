- Обзор рынка
DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
Курс DDEC за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.60, а максимальная — 43.67.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDEC сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) сегодня оценивается на уровне 43.62. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 43.58, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 43.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.77% и USD. Отслеживайте движения DDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции DDEC?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) по текущей цене 43.62. Ордера обычно размещаются около 43.62 или 43.92, тогда как 32 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDEC?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 36.65 - 43.70 и текущей цены 43.62. Многие сравнивают 2.15% и 11.59% перед размещением ордеров на 43.62 или 43.92. Изучайте ежедневные изменения цены DDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) за последний год составила 43.70. Акции заметно колебались в пределах 36.65 - 43.70, сравнение с 43.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) за год составила 36.65. Сравнение с текущими 43.62 и 36.65 - 43.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDEC?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.58 и 10.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.58
- Open
- 43.67
- Bid
- 43.62
- Ask
- 43.92
- Low
- 43.60
- High
- 43.67
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 2.15%
- 6-месячное изменение
- 11.59%
- Годовое изменение
- 10.77%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8