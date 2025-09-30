КотировкиРазделы
Валюты / DDEC
Назад в Рынок акций США

DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

43.62 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DDEC за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.60, а максимальная — 43.67.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDEC сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) сегодня оценивается на уровне 43.62. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 43.58, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 43.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.77% и USD. Отслеживайте движения DDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции DDEC?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) по текущей цене 43.62. Ордера обычно размещаются около 43.62 или 43.92, тогда как 32 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDEC?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 36.65 - 43.70 и текущей цены 43.62. Многие сравнивают 2.15% и 11.59% перед размещением ордеров на 43.62 или 43.92. Изучайте ежедневные изменения цены DDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) за последний год составила 43.70. Акции заметно колебались в пределах 36.65 - 43.70, сравнение с 43.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) за год составила 36.65. Сравнение с текущими 43.62 и 36.65 - 43.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDEC?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.58 и 10.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.60 43.67
Годовой диапазон
36.65 43.70
Предыдущее закрытие
43.58
Open
43.67
Bid
43.62
Ask
43.92
Low
43.60
High
43.67
Объем
32
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
2.15%
6-месячное изменение
11.59%
Годовое изменение
10.77%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8