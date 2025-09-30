- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
El tipo de cambio de DDEC de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.60, mientras que el máximo ha alcanzado 43.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DDEC hoy?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) se evalúa hoy en 43.60. El instrumento se negocia dentro de -0.05%; el cierre de ayer ha sido 43.62 y el volumen comercial ha alcanzado 20. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DDEC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December se evalúa actualmente en 43.60. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.72% y USD. Monitoree los movimientos de DDEC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DDEC?
Puede comprar acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) al precio actual de 43.60. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 43.60 o 43.90, mientras que 20 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DDEC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DDEC?
Invertir en FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December implica tener en cuenta el rango anual 36.65 - 43.70 y el precio actual 43.60. Muchos comparan 2.11% y 11.54% antes de colocar órdenes en 43.60 o 43.90. Estudie los cambios diarios de precios de DDEC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
El precio más alto de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) en el último año ha sido 43.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 36.65 - 43.70, una comparación con 43.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December?
El precio más bajo de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) para el año ha sido 36.65. La comparación con los actuales 43.60 y 36.65 - 43.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DDEC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DDEC?
En el pasado, FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 43.62 y 10.72% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 43.62
- Open
- 43.65
- Bid
- 43.60
- Ask
- 43.90
- Low
- 43.60
- High
- 43.65
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 2.11%
- Cambio a 6 meses
- 11.54%
- Cambio anual
- 10.72%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8