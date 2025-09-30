クォートセクション
通貨 / DDEC
株に戻る

DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

43.60 USD 0.02 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DDECの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり43.60の安値と43.65の高値で取引されました。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DDEC株の現在の価格は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株価は本日43.60です。-0.05%内で取引され、前日の終値は43.62、取引量は20に達しました。DDECのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株は配当を出しますか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの現在の価格は43.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.72%やUSDにも注目します。DDECの動きはライブチャートで確認できます。

DDEC株を買う方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株は現在43.60で購入可能です。注文は通常43.60または43.90付近で行われ、20や-0.11%が市場の動きを示します。DDECの最新情報はライブチャートで確認できます。

DDEC株に投資する方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberへの投資では、年間の値幅36.65 - 43.70と現在の43.60を考慮します。注文は多くの場合43.60や43.90で行われる前に、2.11%や11.54%と比較されます。DDECの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株の最高値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの過去1年の最高値は43.70でした。36.65 - 43.70内で株価は大きく変動し、43.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株の最低値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December(DDEC)の年間最安値は36.65でした。現在の43.60や36.65 - 43.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DDECの動きはライブチャートで確認できます。

DDECの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.62、10.72%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
43.60 43.65
1年のレンジ
36.65 43.70
以前の終値
43.62
始値
43.65
買値
43.60
買値
43.90
安値
43.60
高値
43.65
出来高
20
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
2.11%
6ヶ月の変化
11.54%
1年の変化
10.72%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8