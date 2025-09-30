- 概要
DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
DDECの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり43.60の安値と43.65の高値で取引されました。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DDEC株の現在の価格は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株価は本日43.60です。-0.05%内で取引され、前日の終値は43.62、取引量は20に達しました。DDECのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株は配当を出しますか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの現在の価格は43.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.72%やUSDにも注目します。DDECの動きはライブチャートで確認できます。
DDEC株を買う方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株は現在43.60で購入可能です。注文は通常43.60または43.90付近で行われ、20や-0.11%が市場の動きを示します。DDECの最新情報はライブチャートで確認できます。
DDEC株に投資する方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberへの投資では、年間の値幅36.65 - 43.70と現在の43.60を考慮します。注文は多くの場合43.60や43.90で行われる前に、2.11%や11.54%と比較されます。DDECの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株の最高値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの過去1年の最高値は43.70でした。36.65 - 43.70内で株価は大きく変動し、43.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberの株の最低値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December(DDEC)の年間最安値は36.65でした。現在の43.60や36.65 - 43.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DDECの動きはライブチャートで確認できます。
DDECの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Decemberは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.62、10.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 43.62
- 始値
- 43.65
- 買値
- 43.60
- 買値
- 43.90
- 安値
- 43.60
- 高値
- 43.65
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- 2.11%
- 6ヶ月の変化
- 11.54%
- 1年の変化
- 10.72%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8