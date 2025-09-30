- Aperçu
DDEC: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
Le taux de change de DDEC a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.60 et à un maximum de 43.67.
Suivez la dynamique FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DDEC aujourd'hui ?
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December est cotée à 43.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.09%, a clôturé hier à 43.58 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de DDEC présente ces mises à jour.
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December est actuellement valorisé à 43.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DDEC.
Comment acheter des actions DDEC ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December au cours actuel de 43.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 43.62 ou de 43.92, le 32 et le -0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DDEC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DDEC ?
Investir dans FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December implique de prendre en compte la fourchette annuelle 36.65 - 43.70 et le prix actuel 43.62. Beaucoup comparent 2.15% et 11.59% avant de passer des ordres à 43.62 ou 43.92. Consultez le graphique du cours de DDEC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December ?
Le cours le plus élevé de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December l'année dernière était 43.70. Au cours de 36.65 - 43.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December ?
Le cours le plus bas de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) sur l'année a été 36.65. Sa comparaison avec 43.62 et 36.65 - 43.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DDEC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DDEC a-t-elle été divisée ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.58 et 10.77% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.58
- Ouverture
- 43.67
- Bid
- 43.62
- Ask
- 43.92
- Plus Bas
- 43.60
- Plus Haut
- 43.67
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- 2.15%
- Changement à 6 Mois
- 11.59%
- Changement Annuel
- 10.77%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8