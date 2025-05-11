Moedas / CYCC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CYCC: Cyclacel Pharmaceuticals Inc
6.37 USD 0.40 (5.91%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CYCC para hoje mudou para -5.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.10 e o mais alto foi 6.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Cyclacel Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYCC Notícias
- Cyclacel Pharmaceuticals appoints SFAI Malaysia PLT as new auditor after dismissal of Bush & Associates
- Cyclacel Pharmaceuticals files audited Q1 financials to support S-3 eligibility
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Cyclacel stock falls after paring 270% gain amid volatility concerns
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Why Is Cyclacel Pharmaceuticals Stock Soaring On Tuesday? - Cyclacel Pharmaceuticals (NASDAQ:CYCC)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Cyclacel stock soars after amendment to exchange agreement with FITTERS
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Cyclacel Pharmaceuticals shareholders re-elect directors and approve equity plan changes
- Cyclacel stock plunges to 52-week low of $1.95 amid market challenges
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Faixa diária
6.10 6.96
Faixa anual
0.17 19.87
- Fechamento anterior
- 6.77
- Open
- 6.76
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Low
- 6.10
- High
- 6.96
- Volume
- 555
- Mudança diária
- -5.91%
- Mudança mensal
- -21.45%
- Mudança de 6 meses
- 2175.00%
- Mudança anual
- 537.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh