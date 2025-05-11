通貨 / CYCC
CYCC: Cyclacel Pharmaceuticals Inc
6.37 USD 0.40 (5.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CYCCの今日の為替レートは、-5.91%変化しました。日中、通貨は1あたり6.10の安値と6.96の高値で取引されました。
Cyclacel Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CYCC News
- Cyclacel Pharmaceuticals appoints SFAI Malaysia PLT as new auditor after dismissal of Bush & Associates
- Cyclacel Pharmaceuticals files audited Q1 financials to support S-3 eligibility
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Cyclacel stock falls after paring 270% gain amid volatility concerns
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Why Is Cyclacel Pharmaceuticals Stock Soaring On Tuesday? - Cyclacel Pharmaceuticals (NASDAQ:CYCC)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Cyclacel stock soars after amendment to exchange agreement with FITTERS
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Cyclacel Pharmaceuticals shareholders re-elect directors and approve equity plan changes
- Cyclacel stock plunges to 52-week low of $1.95 amid market challenges
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
1日のレンジ
6.10 6.96
1年のレンジ
0.17 19.87
- 以前の終値
- 6.77
- 始値
- 6.76
- 買値
- 6.37
- 買値
- 6.67
- 安値
- 6.10
- 高値
- 6.96
- 出来高
- 555
- 1日の変化
- -5.91%
- 1ヶ月の変化
- -21.45%
- 6ヶ月の変化
- 2175.00%
- 1年の変化
- 537.00%
