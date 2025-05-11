Valute / CYCC
CYCC: Cyclacel Pharmaceuticals Inc
6.37 USD 0.40 (5.91%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CYCC ha avuto una variazione del -5.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.10 e ad un massimo di 6.96.
Segui le dinamiche di Cyclacel Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.10 6.96
Intervallo Annuale
0.17 19.87
- Chiusura Precedente
- 6.77
- Apertura
- 6.76
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Minimo
- 6.10
- Massimo
- 6.96
- Volume
- 555
- Variazione giornaliera
- -5.91%
- Variazione Mensile
- -21.45%
- Variazione Semestrale
- 2175.00%
- Variazione Annuale
- 537.00%
21 settembre, domenica