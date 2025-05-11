QuotazioniSezioni
Valute / CYCC
Tornare a Azioni

CYCC: Cyclacel Pharmaceuticals Inc

6.37 USD 0.40 (5.91%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CYCC ha avuto una variazione del -5.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.10 e ad un massimo di 6.96.

Segui le dinamiche di Cyclacel Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CYCC News

Intervallo Giornaliero
6.10 6.96
Intervallo Annuale
0.17 19.87
Chiusura Precedente
6.77
Apertura
6.76
Bid
6.37
Ask
6.67
Minimo
6.10
Massimo
6.96
Volume
555
Variazione giornaliera
-5.91%
Variazione Mensile
-21.45%
Variazione Semestrale
2175.00%
Variazione Annuale
537.00%
21 settembre, domenica