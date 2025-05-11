Divisas / CYCC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CYCC: Cyclacel Pharmaceuticals Inc
6.37 USD 0.40 (5.91%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CYCC de hoy ha cambiado un -5.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.10, mientras que el máximo ha alcanzado 6.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cyclacel Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYCC News
- Cyclacel Pharmaceuticals appoints SFAI Malaysia PLT as new auditor after dismissal of Bush & Associates
- Cyclacel Pharmaceuticals files audited Q1 financials to support S-3 eligibility
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Cyclacel stock falls after paring 270% gain amid volatility concerns
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Why Is Cyclacel Pharmaceuticals Stock Soaring On Tuesday? - Cyclacel Pharmaceuticals (NASDAQ:CYCC)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Cyclacel stock soars after amendment to exchange agreement with FITTERS
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Cyclacel Pharmaceuticals shareholders re-elect directors and approve equity plan changes
- Cyclacel stock plunges to 52-week low of $1.95 amid market challenges
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Rango diario
6.10 6.96
Rango anual
0.17 19.87
- Cierres anteriores
- 6.77
- Open
- 6.76
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Low
- 6.10
- High
- 6.96
- Volumen
- 555
- Cambio diario
- -5.91%
- Cambio mensual
- -21.45%
- Cambio a 6 meses
- 2175.00%
- Cambio anual
- 537.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B