KurseKategorien
Währungen / CYCC
Zurück zum Aktien

CYCC: Cyclacel Pharmaceuticals Inc

6.37 USD 0.40 (5.91%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CYCC hat sich für heute um -5.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.10 bis zu einem Hoch von 6.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cyclacel Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CYCC News

Tagesspanne
6.10 6.96
Jahresspanne
0.17 19.87
Vorheriger Schlusskurs
6.77
Eröffnung
6.76
Bid
6.37
Ask
6.67
Tief
6.10
Hoch
6.96
Volumen
555
Tagesänderung
-5.91%
Monatsänderung
-21.45%
6-Monatsänderung
2175.00%
Jahresänderung
537.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K