Währungen / CYCC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CYCC: Cyclacel Pharmaceuticals Inc
6.37 USD 0.40 (5.91%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CYCC hat sich für heute um -5.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.10 bis zu einem Hoch von 6.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cyclacel Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYCC News
- Cyclacel Pharmaceuticals appoints SFAI Malaysia PLT as new auditor after dismissal of Bush & Associates
- Cyclacel Pharmaceuticals files audited Q1 financials to support S-3 eligibility
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Cyclacel stock falls after paring 270% gain amid volatility concerns
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Why Is Cyclacel Pharmaceuticals Stock Soaring On Tuesday? - Cyclacel Pharmaceuticals (NASDAQ:CYCC)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Cyclacel stock soars after amendment to exchange agreement with FITTERS
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Cyclacel Pharmaceuticals shareholders re-elect directors and approve equity plan changes
- Cyclacel stock plunges to 52-week low of $1.95 amid market challenges
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Tagesspanne
6.10 6.96
Jahresspanne
0.17 19.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.77
- Eröffnung
- 6.76
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Tief
- 6.10
- Hoch
- 6.96
- Volumen
- 555
- Tagesänderung
- -5.91%
- Monatsänderung
- -21.45%
- 6-Monatsänderung
- 2175.00%
- Jahresänderung
- 537.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K