CYCC: Cyclacel Pharmaceuticals Inc
6.37 USD 0.40 (5.91%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CYCC за сегодня изменился на -5.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.10, а максимальная — 6.96.
Следите за динамикой Cyclacel Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.10 6.96
Годовой диапазон
0.17 19.87
- Предыдущее закрытие
- 6.77
- Open
- 6.76
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Low
- 6.10
- High
- 6.96
- Объем
- 555
- Дневное изменение
- -5.91%
- Месячное изменение
- -21.45%
- 6-месячное изменение
- 2175.00%
- Годовое изменение
- 537.00%
