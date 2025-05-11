Devises / CYCC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CYCC: Cyclacel Pharmaceuticals Inc
6.37 USD 0.40 (5.91%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CYCC a changé de -5.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.10 et à un maximum de 6.96.
Suivez la dynamique Cyclacel Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYCC Nouvelles
- Cyclacel Pharmaceuticals appoints SFAI Malaysia PLT as new auditor after dismissal of Bush & Associates
- Cyclacel Pharmaceuticals files audited Q1 financials to support S-3 eligibility
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Cyclacel stock falls after paring 270% gain amid volatility concerns
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Why Is Cyclacel Pharmaceuticals Stock Soaring On Tuesday? - Cyclacel Pharmaceuticals (NASDAQ:CYCC)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Cyclacel stock soars after amendment to exchange agreement with FITTERS
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Cyclacel Pharmaceuticals shareholders re-elect directors and approve equity plan changes
- Cyclacel stock plunges to 52-week low of $1.95 amid market challenges
- Upcoming Stock Splits This Week (May 12 to May 16) – Stay Invested - TipRanks.com
Range quotidien
6.10 6.96
Range Annuel
0.17 19.87
- Clôture Précédente
- 6.77
- Ouverture
- 6.76
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Plus Bas
- 6.10
- Plus Haut
- 6.96
- Volume
- 555
- Changement quotidien
- -5.91%
- Changement Mensuel
- -21.45%
- Changement à 6 Mois
- 2175.00%
- Changement Annuel
- 537.00%
20 septembre, samedi