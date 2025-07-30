CotaçõesSeções
CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

44.50 USD 0.23 (0.52%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CXSE para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.45 e o mais alto foi 44.75.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CXSE hoje?

Hoje WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) está avaliado em 44.50. O instrumento é negociado dentro de 0.52%, o fechamento de ontem foi 44.27, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CXSE em tempo real.

As ações de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund está avaliado em 44.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 33.47% e USD. Monitore os movimentos de CXSE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CXSE?

Você pode comprar ações de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) pelo preço atual 44.50. Ordens geralmente são executadas perto de 44.50 ou 44.80, enquanto 67 e -0.56% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CXSE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CXSE?

Investir em WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund envolve considerar a faixa anual 27.81 - 44.75 e o preço atual 44.50. Muitos comparam 10.07% e 30.73% antes de enviar ordens em 44.50 ou 44.80. Estude as mudanças diárias de preço de CXSE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?

O maior preço de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) no último ano foi 44.75. As ações oscilaram bastante dentro de 27.81 - 44.75, e a comparação com 44.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?

O menor preço de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) no ano foi 27.81. A comparação com o preço atual 44.50 e 27.81 - 44.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CXSE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CXSE?

No passado WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.27 e 33.47% após os eventos corporativos.

Faixa diária
44.45 44.75
Faixa anual
27.81 44.75
Fechamento anterior
44.27
Open
44.75
Bid
44.50
Ask
44.80
Low
44.45
High
44.75
Volume
67
Mudança diária
0.52%
Mudança mensal
10.07%
Mudança de 6 meses
30.73%
Mudança anual
33.47%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8