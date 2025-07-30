- Übersicht
CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
Der Wechselkurs von CXSE hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.45 bis zu einem Hoch von 44.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CXSE heute?
Die Aktie von WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) notiert heute bei 44.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.52% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.27 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von CXSE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CXSE Dividenden?
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund wird derzeit mit 44.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 33.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CXSE zu verfolgen.
Wie kaufe ich CXSE-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) zum aktuellen Kurs von 44.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.50 oder 44.80 platziert, während 67 und -0.56% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CXSE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CXSE-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund müssen die jährliche Spanne 27.81 - 44.75 und der aktuelle Kurs 44.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.07% und 30.73%, bevor sie Orders zu 44.50 oder 44.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CXSE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) im vergangenen Jahr lag bei 44.75. Innerhalb von 27.81 - 44.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) im Laufe des Jahres betrug 27.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.50 und der Spanne 27.81 - 44.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CXSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CXSE statt?
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.27 und 33.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.27
- Eröffnung
- 44.75
- Bid
- 44.50
- Ask
- 44.80
- Tief
- 44.45
- Hoch
- 44.75
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- 0.52%
- Monatsänderung
- 10.07%
- 6-Monatsänderung
- 30.73%
- Jahresänderung
- 33.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8