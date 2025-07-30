- Обзор рынка
CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
Курс CXSE за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.12, а максимальная — 44.30.
Следите за динамикой WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CXSE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CXSE сегодня?
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) сегодня оценивается на уровне 44.27. Инструмент торгуется в пределах 2.36%, вчерашнее закрытие составило 43.25, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CXSE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund в настоящее время оценивается в 44.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.78% и USD. Отслеживайте движения CXSE на графике в реальном времени.
Как купить акции CXSE?
Вы можете купить акции WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) по текущей цене 44.27. Ордера обычно размещаются около 44.27 или 44.57, тогда как 75 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CXSE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CXSE?
Инвестирование в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund предполагает учет годового диапазона 27.81 - 44.75 и текущей цены 44.27. Многие сравнивают 9.50% и 30.05% перед размещением ордеров на 44.27 или 44.57. Изучайте ежедневные изменения цены CXSE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
Самая высокая цена WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) за последний год составила 44.75. Акции заметно колебались в пределах 27.81 - 44.75, сравнение с 43.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
Самая низкая цена WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) за год составила 27.81. Сравнение с текущими 44.27 и 27.81 - 44.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CXSE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CXSE?
В прошлом WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.25 и 32.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.25
- Open
- 44.16
- Bid
- 44.27
- Ask
- 44.57
- Low
- 44.12
- High
- 44.30
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- 2.36%
- Месячное изменение
- 9.50%
- 6-месячное изменение
- 30.05%
- Годовое изменение
- 32.78%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8