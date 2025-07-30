КотировкиРазделы
Валюты / CXSE
Назад в Рынок акций США

CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

44.27 USD 1.02 (2.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CXSE за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.12, а максимальная — 44.30.

Следите за динамикой WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CXSE

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CXSE сегодня?

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) сегодня оценивается на уровне 44.27. Инструмент торгуется в пределах 2.36%, вчерашнее закрытие составило 43.25, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CXSE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund в настоящее время оценивается в 44.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.78% и USD. Отслеживайте движения CXSE на графике в реальном времени.

Как купить акции CXSE?

Вы можете купить акции WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) по текущей цене 44.27. Ордера обычно размещаются около 44.27 или 44.57, тогда как 75 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CXSE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CXSE?

Инвестирование в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund предполагает учет годового диапазона 27.81 - 44.75 и текущей цены 44.27. Многие сравнивают 9.50% и 30.05% перед размещением ордеров на 44.27 или 44.57. Изучайте ежедневные изменения цены CXSE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?

Самая высокая цена WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) за последний год составила 44.75. Акции заметно колебались в пределах 27.81 - 44.75, сравнение с 43.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?

Самая низкая цена WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) за год составила 27.81. Сравнение с текущими 44.27 и 27.81 - 44.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CXSE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CXSE?

В прошлом WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.25 и 32.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.12 44.30
Годовой диапазон
27.81 44.75
Предыдущее закрытие
43.25
Open
44.16
Bid
44.27
Ask
44.57
Low
44.12
High
44.30
Объем
75
Дневное изменение
2.36%
Месячное изменение
9.50%
6-месячное изменение
30.05%
Годовое изменение
32.78%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8