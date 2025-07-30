- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
El tipo de cambio de CXSE de hoy ha cambiado un 0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.45, mientras que el máximo ha alcanzado 44.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CXSE News
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
- China July Manufacturing PMI Softened As New Orders Slowed
- Curveballs: China - Stability In Choppy Air
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CXSE hoy?
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) se evalúa hoy en 44.46. El instrumento se negocia dentro de 0.43%; el cierre de ayer ha sido 44.27 y el volumen comercial ha alcanzado 53. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CXSE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund se evalúa actualmente en 44.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 33.35% y USD. Monitoree los movimientos de CXSE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CXSE?
Puede comprar acciones de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) al precio actual de 44.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 44.46 o 44.76, mientras que 53 y -0.65% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CXSE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CXSE?
Invertir en WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund implica tener en cuenta el rango anual 27.81 - 44.75 y el precio actual 44.46. Muchos comparan 9.97% y 30.61% antes de colocar órdenes en 44.46 o 44.76. Estudie los cambios diarios de precios de CXSE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
El precio más alto de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) en el último año ha sido 44.75. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.81 - 44.75, una comparación con 44.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
El precio más bajo de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) para el año ha sido 27.81. La comparación con los actuales 44.46 y 27.81 - 44.75 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CXSE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CXSE?
En el pasado, WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 44.27 y 33.35% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 44.27
- Open
- 44.75
- Bid
- 44.46
- Ask
- 44.76
- Low
- 44.45
- High
- 44.75
- Volumen
- 53
- Cambio diario
- 0.43%
- Cambio mensual
- 9.97%
- Cambio a 6 meses
- 30.61%
- Cambio anual
- 33.35%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8