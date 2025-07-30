报价部分
CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

44.46 USD 0.19 (0.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CXSE汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点44.45和高点44.75进行交易。

关注WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CXSE股票今天的价格是多少？

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund股票今天的定价为44.46。它在0.43%范围内交易，昨天的收盘价为44.27，交易量达到53。CXSE的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund股票是否支付股息？

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund目前的价值为44.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.35%和USD。实时查看图表以跟踪CXSE走势。

如何购买CXSE股票？

您可以以44.46的当前价格购买WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund股票。订单通常设置在44.46或44.76附近，而53和-0.65%显示市场活动。立即关注CXSE的实时图表更新。

如何投资CXSE股票？

投资WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund需要考虑年度范围27.81 - 44.75和当前价格44.46。许多人在以44.46或44.76下订单之前，会比较9.97%和。实时查看CXSE价格图表，了解每日变化。

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund的最高价格是44.75。在27.81 - 44.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund的绩效。

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund（CXSE）的最低价格为27.81。将其与当前的44.46和27.81 - 44.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CXSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CXSE股票是什么时候拆分的？

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.27和33.35%中可见。

日范围
44.45 44.75
年范围
27.81 44.75
前一天收盘价
44.27
开盘价
44.75
卖价
44.46
买价
44.76
最低价
44.45
最高价
44.75
交易量
53
日变化
0.43%
月变化
9.97%
6个月变化
30.61%
年变化
33.35%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8