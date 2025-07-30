- Panoramica
CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
Il tasso di cambio CXSE ha avuto una variazione del 2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.12 e ad un massimo di 44.30.
Segui le dinamiche di WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CXSE oggi?
Oggi le azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund sono prezzate a 44.27. Viene scambiato all'interno di 2.36%, la chiusura di ieri è stata 43.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 75. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CXSE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund pagano dividendi?
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund è attualmente valutato a 44.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 32.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CXSE.
Come acquistare azioni CXSE?
Puoi acquistare azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund al prezzo attuale di 44.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.27 o 44.57, mentre 75 e 0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CXSE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CXSE?
Investire in WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund implica considerare l'intervallo annuale 27.81 - 44.30 e il prezzo attuale 44.27. Molti confrontano 9.50% e 30.05% prima di effettuare ordini su 44.27 o 44.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CXSE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund nell'ultimo anno è stato 44.30. All'interno di 27.81 - 44.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) nel corso dell'anno è stato 27.81. Confrontandolo con gli attuali 44.27 e 27.81 - 44.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CXSE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CXSE?
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.25 e 32.78%.
- Chiusura Precedente
- 43.25
- Apertura
- 44.16
- Bid
- 44.27
- Ask
- 44.57
- Minimo
- 44.12
- Massimo
- 44.30
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- 2.36%
- Variazione Mensile
- 9.50%
- Variazione Semestrale
- 30.05%
- Variazione Annuale
- 32.78%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8