CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

44.27 USD 1.02 (2.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CXSE ha avuto una variazione del 2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.12 e ad un massimo di 44.30.

Segui le dinamiche di WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

CXSE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CXSE oggi?

Oggi le azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund sono prezzate a 44.27. Viene scambiato all'interno di 2.36%, la chiusura di ieri è stata 43.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 75. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CXSE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund pagano dividendi?

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund è attualmente valutato a 44.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 32.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CXSE.

Come acquistare azioni CXSE?

Puoi acquistare azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund al prezzo attuale di 44.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.27 o 44.57, mentre 75 e 0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CXSE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CXSE?

Investire in WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund implica considerare l'intervallo annuale 27.81 - 44.30 e il prezzo attuale 44.27. Molti confrontano 9.50% e 30.05% prima di effettuare ordini su 44.27 o 44.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CXSE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund nell'ultimo anno è stato 44.30. All'interno di 27.81 - 44.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) nel corso dell'anno è stato 27.81. Confrontandolo con gli attuali 44.27 e 27.81 - 44.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CXSE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CXSE?

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.25 e 32.78%.

Intervallo Giornaliero
44.12 44.30
Intervallo Annuale
27.81 44.30
Chiusura Precedente
43.25
Apertura
44.16
Bid
44.27
Ask
44.57
Minimo
44.12
Massimo
44.30
Volume
75
Variazione giornaliera
2.36%
Variazione Mensile
9.50%
Variazione Semestrale
30.05%
Variazione Annuale
32.78%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8