CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSEの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり44.45の安値と44.75の高値で取引されました。
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CXSE News
よくあるご質問
CXSE株の現在の価格は？
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundの株価は本日44.46です。0.43%内で取引され、前日の終値は44.27、取引量は53に達しました。CXSEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundの現在の価格は44.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は33.35%やUSDにも注目します。CXSEの動きはライブチャートで確認できます。
CXSE株を買う方法は？
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundの株は現在44.46で購入可能です。注文は通常44.46または44.76付近で行われ、53や-0.65%が市場の動きを示します。CXSEの最新情報はライブチャートで確認できます。
CXSE株に投資する方法は？
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundへの投資では、年間の値幅27.81 - 44.75と現在の44.46を考慮します。注文は多くの場合44.46や44.76で行われる前に、9.97%や30.61%と比較されます。CXSEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundの株の最高値は？
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundの過去1年の最高値は44.75でした。27.81 - 44.75内で株価は大きく変動し、44.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundの株の最低値は？
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund(CXSE)の年間最安値は27.81でした。現在の44.46や27.81 - 44.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CXSEの動きはライブチャートで確認できます。
CXSEの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.27、33.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 44.27
- 始値
- 44.75
- 買値
- 44.46
- 買値
- 44.76
- 安値
- 44.45
- 高値
- 44.75
- 出来高
- 53
- 1日の変化
- 0.43%
- 1ヶ月の変化
- 9.97%
- 6ヶ月の変化
- 30.61%
- 1年の変化
- 33.35%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8