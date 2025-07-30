CotationsSections
Devises / CXSE
Retour à Actions

CXSE: WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

44.27 USD 1.02 (2.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CXSE a changé de 2.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.12 et à un maximum de 44.30.

Suivez la dynamique WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CXSE Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CXSE aujourd'hui ?

L'action WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund est cotée à 44.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.36%, a clôturé hier à 43.25 et son volume d'échange a atteint 75. Le graphique en temps réel du cours de CXSE présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund est actuellement valorisé à 44.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 32.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CXSE.

Comment acheter des actions CXSE ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund au cours actuel de 44.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.27 ou de 44.57, le 75 et le 0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CXSE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CXSE ?

Investir dans WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.81 - 44.30 et le prix actuel 44.27. Beaucoup comparent 9.50% et 30.05% avant de passer des ordres à 44.27 ou 44.57. Consultez le graphique du cours de CXSE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund l'année dernière était 44.30. Au cours de 27.81 - 44.30, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) sur l'année a été 27.81. Sa comparaison avec 44.27 et 27.81 - 44.30 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CXSE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CXSE a-t-elle été divisée ?

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.25 et 32.78% après les opérations sur titres.

Range quotidien
44.12 44.30
Range Annuel
27.81 44.30
Clôture Précédente
43.25
Ouverture
44.16
Bid
44.27
Ask
44.57
Plus Bas
44.12
Plus Haut
44.30
Volume
75
Changement quotidien
2.36%
Changement Mensuel
9.50%
Changement à 6 Mois
30.05%
Changement Annuel
32.78%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8