CotaçõesSeções
Moedas / CUBI-PF
Voltar para Ações

CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per

25.28 USD 0.03 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CUBI-PF para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.24 e o mais alto foi 25.28.

Veja a dinâmica do par de moedas Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CUBI-PF hoje?

Hoje Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) está avaliado em 25.28. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.25, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CUBI-PF em tempo real.

As ações de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per pagam dividendos?

Atualmente Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per está avaliado em 25.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.39% e USD. Monitore os movimentos de CUBI-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CUBI-PF?

Você pode comprar ações de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) pelo preço atual 25.28. Ordens geralmente são executadas perto de 25.28 ou 25.58, enquanto 2 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CUBI-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CUBI-PF?

Investir em Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per envolve considerar a faixa anual 25.12 - 26.14 e o preço atual 25.28. Muitos comparam 0.12% e -2.39% antes de enviar ordens em 25.28 ou 25.58. Estude as mudanças diárias de preço de CUBI-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Customers Bancorp, Inc.?

O maior preço de Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) no último ano foi 26.14. As ações oscilaram bastante dentro de 25.12 - 26.14, e a comparação com 25.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Customers Bancorp, Inc.?

O menor preço de Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) no ano foi 25.12. A comparação com o preço atual 25.28 e 25.12 - 26.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CUBI-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CUBI-PF?

No passado Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.25 e -2.39% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.24 25.28
Faixa anual
25.12 26.14
Fechamento anterior
25.25
Open
25.24
Bid
25.28
Ask
25.58
Low
25.24
High
25.28
Volume
2
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
0.12%
Mudança de 6 meses
-2.39%
Mudança anual
-2.39%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4