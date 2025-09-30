- Visão do mercado
CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per
A taxa do CUBI-PF para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.24 e o mais alto foi 25.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CUBI-PF hoje?
Hoje Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) está avaliado em 25.28. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.25, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CUBI-PF em tempo real.
As ações de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per pagam dividendos?
Atualmente Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per está avaliado em 25.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.39% e USD. Monitore os movimentos de CUBI-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CUBI-PF?
Você pode comprar ações de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) pelo preço atual 25.28. Ordens geralmente são executadas perto de 25.28 ou 25.58, enquanto 2 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CUBI-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CUBI-PF?
Investir em Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per envolve considerar a faixa anual 25.12 - 26.14 e o preço atual 25.28. Muitos comparam 0.12% e -2.39% antes de enviar ordens em 25.28 ou 25.58. Estude as mudanças diárias de preço de CUBI-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Customers Bancorp, Inc.?
O maior preço de Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) no último ano foi 26.14. As ações oscilaram bastante dentro de 25.12 - 26.14, e a comparação com 25.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Customers Bancorp, Inc.?
O menor preço de Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) no ano foi 25.12. A comparação com o preço atual 25.28 e 25.12 - 26.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CUBI-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CUBI-PF?
No passado Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.25 e -2.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.25
- Open
- 25.24
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Low
- 25.24
- High
- 25.28
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 0.12%
- Mudança de 6 meses
- -2.39%
- Mudança anual
- -2.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4