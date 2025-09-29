- Panorámica
CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per
El tipo de cambio de CUBI-PF de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.24, mientras que el máximo ha alcanzado 25.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CUBI-PF hoy?
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) se evalúa hoy en 25.28. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 25.25 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CUBI-PF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per?
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per se evalúa actualmente en 25.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.39% y USD. Monitoree los movimientos de CUBI-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CUBI-PF?
Puede comprar acciones de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) al precio actual de 25.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.28 o 25.58, mientras que 2 y 0.16% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CUBI-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CUBI-PF?
Invertir en Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per implica tener en cuenta el rango anual 25.12 - 26.14 y el precio actual 25.28. Muchos comparan 0.12% y -2.39% antes de colocar órdenes en 25.28 o 25.58. Estudie los cambios diarios de precios de CUBI-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Customers Bancorp, Inc.?
El precio más alto de Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) en el último año ha sido 26.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.12 - 26.14, una comparación con 25.25 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Customers Bancorp, Inc.?
El precio más bajo de Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) para el año ha sido 25.12. La comparación con los actuales 25.28 y 25.12 - 26.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CUBI-PF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CUBI-PF?
En el pasado, Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.25 y -2.39% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.25
- Open
- 25.24
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Low
- 25.24
- High
- 25.28
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 0.12%
- Cambio a 6 meses
- -2.39%
- Cambio anual
- -2.39%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.