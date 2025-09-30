QuotazioniSezioni
CUBI-PF
CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per

25.28 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CUBI-PF ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.24 e ad un massimo di 25.28.

Segui le dinamiche di Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni CUBI-PF oggi?

Oggi le azioni Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per sono prezzate a 25.28. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CUBI-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per pagano dividendi?

Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per è attualmente valutato a 25.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CUBI-PF.

Come acquistare azioni CUBI-PF?

Puoi acquistare azioni Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per al prezzo attuale di 25.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.28 o 25.58, mentre 2 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CUBI-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CUBI-PF?

Investire in Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per implica considerare l'intervallo annuale 25.12 - 26.14 e il prezzo attuale 25.28. Molti confrontano 0.12% e -2.39% prima di effettuare ordini su 25.28 o 25.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CUBI-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Customers Bancorp, Inc.?

Il prezzo massimo di Customers Bancorp, Inc. nell'ultimo anno è stato 26.14. All'interno di 25.12 - 26.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Customers Bancorp, Inc.?

Il prezzo più basso di Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) nel corso dell'anno è stato 25.12. Confrontandolo con gli attuali 25.28 e 25.12 - 26.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CUBI-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CUBI-PF?

Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.25 e -2.39%.

Intervallo Giornaliero
25.24 25.28
Intervallo Annuale
25.12 26.14
Chiusura Precedente
25.25
Apertura
25.24
Bid
25.28
Ask
25.58
Minimo
25.24
Massimo
25.28
Volume
2
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
0.12%
Variazione Semestrale
-2.39%
Variazione Annuale
-2.39%
