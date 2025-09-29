CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per
今日CUBI-PF汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.24和高点25.28进行交易。
关注Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CUBI-PF股票今天的价格是多少？
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per股票今天的定价为25.28。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为25.25，交易量达到2。CUBI-PF的实时价格图表显示了这些更新。
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per股票是否支付股息？
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per目前的价值为25.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.39%和USD。实时查看图表以跟踪CUBI-PF走势。
如何购买CUBI-PF股票？
您可以以25.28的当前价格购买Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per股票。订单通常设置在25.28或25.58附近，而2和0.16%显示市场活动。立即关注CUBI-PF的实时图表更新。
如何投资CUBI-PF股票？
投资Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per需要考虑年度范围25.12 - 26.14和当前价格25.28。许多人在以25.28或25.58下订单之前，会比较0.12%和。实时查看CUBI-PF价格图表，了解每日变化。
Customers Bancorp, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Customers Bancorp, Inc.的最高价格是26.14。在25.12 - 26.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per的绩效。
Customers Bancorp, Inc.股票的最低价格是多少？
Customers Bancorp, Inc.（CUBI-PF）的最低价格为25.12。将其与当前的25.28和25.12 - 26.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CUBI-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CUBI-PF股票是什么时候拆分的？
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.25和-2.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.25
- 开盘价
- 25.24
- 卖价
- 25.28
- 买价
- 25.58
- 最低价
- 25.24
- 最高价
- 25.28
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -2.39%
- 年变化
- -2.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值