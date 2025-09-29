- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per
Курс CUBI-PF за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.24, а максимальная — 25.28.
Следите за динамикой Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CUBI-PF сегодня?
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) сегодня оценивается на уровне 25.28. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.25, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CUBI-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per?
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per в настоящее время оценивается в 25.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.39% и USD. Отслеживайте движения CUBI-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции CUBI-PF?
Вы можете купить акции Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) по текущей цене 25.28. Ордера обычно размещаются около 25.28 или 25.58, тогда как 2 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CUBI-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CUBI-PF?
Инвестирование в Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per предполагает учет годового диапазона 25.12 - 26.14 и текущей цены 25.28. Многие сравнивают 0.12% и -2.39% перед размещением ордеров на 25.28 или 25.58. Изучайте ежедневные изменения цены CUBI-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Customers Bancorp, Inc.?
Самая высокая цена Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) за последний год составила 26.14. Акции заметно колебались в пределах 25.12 - 26.14, сравнение с 25.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Customers Bancorp, Inc.?
Самая низкая цена Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) за год составила 25.12. Сравнение с текущими 25.28 и 25.12 - 26.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CUBI-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CUBI-PF?
В прошлом Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.25 и -2.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.25
- Open
- 25.24
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Low
- 25.24
- High
- 25.28
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -2.39%
- Годовое изменение
- -2.39%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%