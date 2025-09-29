КотировкиРазделы
CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per

25.28 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CUBI-PF за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.24, а максимальная — 25.28.

Следите за динамикой Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CUBI-PF сегодня?

Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) сегодня оценивается на уровне 25.28. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.25, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CUBI-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per?

Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per в настоящее время оценивается в 25.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.39% и USD. Отслеживайте движения CUBI-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции CUBI-PF?

Вы можете купить акции Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) по текущей цене 25.28. Ордера обычно размещаются около 25.28 или 25.58, тогда как 2 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CUBI-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CUBI-PF?

Инвестирование в Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per предполагает учет годового диапазона 25.12 - 26.14 и текущей цены 25.28. Многие сравнивают 0.12% и -2.39% перед размещением ордеров на 25.28 или 25.58. Изучайте ежедневные изменения цены CUBI-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Customers Bancorp, Inc.?

Самая высокая цена Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) за последний год составила 26.14. Акции заметно колебались в пределах 25.12 - 26.14, сравнение с 25.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Customers Bancorp, Inc.?

Самая низкая цена Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) за год составила 25.12. Сравнение с текущими 25.28 и 25.12 - 26.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CUBI-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CUBI-PF?

В прошлом Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.25 и -2.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.24 25.28
Годовой диапазон
25.12 26.14
Предыдущее закрытие
25.25
Open
25.24
Bid
25.28
Ask
25.58
Low
25.24
High
25.28
Объем
2
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-2.39%
Годовое изменение
-2.39%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.