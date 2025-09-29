Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perの現在の価格は25.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.39%やUSDにも注目します。CUBI-PFの動きはライブチャートで確認できます。

Customers Bancorp, Inc.の株の最低値は？

Customers Bancorp, Inc.(CUBI-PF)の年間最安値は25.12でした。現在の25.28や25.12 - 26.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CUBI-PFの動きはライブチャートで確認できます。