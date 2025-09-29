- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per
CUBI-PFの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.24の安値と25.28の高値で取引されました。
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CUBI-PF株の現在の価格は？
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perの株価は本日25.28です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.25、取引量は2に達しました。CUBI-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perの株は配当を出しますか？
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perの現在の価格は25.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.39%やUSDにも注目します。CUBI-PFの動きはライブチャートで確認できます。
CUBI-PF株を買う方法は？
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perの株は現在25.28で購入可能です。注文は通常25.28または25.58付近で行われ、2や0.16%が市場の動きを示します。CUBI-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
CUBI-PF株に投資する方法は？
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perへの投資では、年間の値幅25.12 - 26.14と現在の25.28を考慮します。注文は多くの場合25.28や25.58で行われる前に、0.12%や-2.39%と比較されます。CUBI-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Customers Bancorp, Inc.の株の最高値は？
Customers Bancorp, Inc.の過去1年の最高値は26.14でした。25.12 - 26.14内で株価は大きく変動し、25.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Customers Bancorp, Inc.の株の最低値は？
Customers Bancorp, Inc.(CUBI-PF)の年間最安値は25.12でした。現在の25.28や25.12 - 26.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CUBI-PFの動きはライブチャートで確認できます。
CUBI-PFの株式分割はいつ行われましたか？
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.25、-2.39%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.25
- 始値
- 25.24
- 買値
- 25.28
- 買値
- 25.58
- 安値
- 25.24
- 高値
- 25.28
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.12%
- 6ヶ月の変化
- -2.39%
- 1年の変化
- -2.39%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前