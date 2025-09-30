- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per
Le taux de change de CUBI-PF a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.24 et à un maximum de 25.28.
Suivez la dynamique Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CUBI-PF aujourd'hui ?
L'action Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per est cotée à 25.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 25.25 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de CUBI-PF présente ces mises à jour.
L'action Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per verse-t-elle des dividendes ?
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per est actuellement valorisé à 25.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CUBI-PF.
Comment acheter des actions CUBI-PF ?
Vous pouvez acheter des actions Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per au cours actuel de 25.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.28 ou de 25.58, le 2 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CUBI-PF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CUBI-PF ?
Investir dans Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.12 - 26.14 et le prix actuel 25.28. Beaucoup comparent 0.12% et -2.39% avant de passer des ordres à 25.28 ou 25.58. Consultez le graphique du cours de CUBI-PF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Customers Bancorp, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Customers Bancorp, Inc. l'année dernière était 26.14. Au cours de 25.12 - 26.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Customers Bancorp, Inc. ?
Le cours le plus bas de Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) sur l'année a été 25.12. Sa comparaison avec 25.28 et 25.12 - 26.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CUBI-PF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CUBI-PF a-t-elle été divisée ?
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.25 et -2.39% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.25
- Ouverture
- 25.24
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Plus Bas
- 25.24
- Plus Haut
- 25.28
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 0.12%
- Changement à 6 Mois
- -2.39%
- Changement Annuel
- -2.39%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4