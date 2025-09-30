- Übersicht
CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per
Der Wechselkurs von CUBI-PF hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.24 bis zu einem Hoch von 25.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CUBI-PF heute?
Die Aktie von Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) notiert heute bei 25.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.25 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von CUBI-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CUBI-PF Dividenden?
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per wird derzeit mit 25.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CUBI-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich CUBI-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) zum aktuellen Kurs von 25.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.28 oder 25.58 platziert, während 2 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CUBI-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CUBI-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per müssen die jährliche Spanne 25.12 - 26.14 und der aktuelle Kurs 25.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.12% und -2.39%, bevor sie Orders zu 25.28 oder 25.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CUBI-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Customers Bancorp, Inc.?
Der höchste Kurs von Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) im vergangenen Jahr lag bei 26.14. Innerhalb von 25.12 - 26.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Customers Bancorp, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) im Laufe des Jahres betrug 25.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.28 und der Spanne 25.12 - 26.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CUBI-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CUBI-PF statt?
Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.25 und -2.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
