KurseKategorien
Währungen / CUBI-PF
Zurück zum Aktien

CUBI-PF: Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per

25.28 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CUBI-PF hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.24 bis zu einem Hoch von 25.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CUBI-PF heute?

Die Aktie von Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) notiert heute bei 25.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.25 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von CUBI-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CUBI-PF Dividenden?

Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per wird derzeit mit 25.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CUBI-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich CUBI-PF-Aktien?

Sie können Aktien von Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per (CUBI-PF) zum aktuellen Kurs von 25.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.28 oder 25.58 platziert, während 2 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CUBI-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CUBI-PF-Aktien?

Bei einer Investition in Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per müssen die jährliche Spanne 25.12 - 26.14 und der aktuelle Kurs 25.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.12% und -2.39%, bevor sie Orders zu 25.28 oder 25.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CUBI-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Customers Bancorp, Inc.?

Der höchste Kurs von Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) im vergangenen Jahr lag bei 26.14. Innerhalb von 25.12 - 26.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Customers Bancorp, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Customers Bancorp, Inc. (CUBI-PF) im Laufe des Jahres betrug 25.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.28 und der Spanne 25.12 - 26.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CUBI-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CUBI-PF statt?

Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Per hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.25 und -2.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.24 25.28
Jahresspanne
25.12 26.14
Vorheriger Schlusskurs
25.25
Eröffnung
25.24
Bid
25.28
Ask
25.58
Tief
25.24
Hoch
25.28
Volumen
2
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
0.12%
6-Monatsänderung
-2.39%
Jahresänderung
-2.39%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4