CRAK: VanEck Oil Refiners ETF
A taxa do CRAK para hoje mudou para -1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.55 e o mais alto foi 37.09.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Oil Refiners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CRAK Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CRAK hoje?
Hoje VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) está avaliado em 36.70. O instrumento é negociado dentro de -1.53%, o fechamento de ontem foi 37.27, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CRAK em tempo real.
As ações de VanEck Oil Refiners ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck Oil Refiners ETF está avaliado em 36.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.53% e USD. Monitore os movimentos de CRAK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CRAK?
Você pode comprar ações de VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) pelo preço atual 36.70. Ordens geralmente são executadas perto de 36.70 ou 37.00, enquanto 11 e -1.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CRAK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CRAK?
Investir em VanEck Oil Refiners ETF envolve considerar a faixa anual 24.27 - 37.86 e o preço atual 36.70. Muitos comparam 3.79% e 27.70% antes de enviar ordens em 36.70 ou 37.00. Estude as mudanças diárias de preço de CRAK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Oil Refiners ETF?
O maior preço de VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) no último ano foi 37.86. As ações oscilaram bastante dentro de 24.27 - 37.86, e a comparação com 37.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck Oil Refiners ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Oil Refiners ETF?
O menor preço de VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) no ano foi 24.27. A comparação com o preço atual 36.70 e 24.27 - 37.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CRAK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CRAK?
No passado VanEck Oil Refiners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.27 e 7.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.27
- Open
- 37.09
- Bid
- 36.70
- Ask
- 37.00
- Low
- 36.55
- High
- 37.09
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -1.53%
- Mudança mensal
- 3.79%
- Mudança de 6 meses
- 27.70%
- Mudança anual
- 7.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8