- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRAK: VanEck Oil Refiners ETF
Le taux de change de CRAK a changé de -1.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.14 et à un maximum de 37.50.
Suivez la dynamique VanEck Oil Refiners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRAK Nouvelles
- Precious Metals Surge
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Sector ETFs to Lose/Win From Oil Price Rebound
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Who Will Benefit From Deregulation?
- XLE: Everything You Need To Know About Leading Energy ETF (NYSEARCA:XLE)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CRAK aujourd'hui ?
L'action VanEck Oil Refiners ETF est cotée à 37.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.01%, a clôturé hier à 37.65 et son volume d'échange a atteint 36. Le graphique en temps réel du cours de CRAK présente ces mises à jour.
L'action VanEck Oil Refiners ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck Oil Refiners ETF est actuellement valorisé à 37.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRAK.
Comment acheter des actions CRAK ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck Oil Refiners ETF au cours actuel de 37.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.27 ou de 37.57, le 36 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRAK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CRAK ?
Investir dans VanEck Oil Refiners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.27 - 37.86 et le prix actuel 37.27. Beaucoup comparent 5.40% et 29.68% avant de passer des ordres à 37.27 ou 37.57. Consultez le graphique du cours de CRAK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Oil Refiners ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Oil Refiners ETF l'année dernière était 37.86. Au cours de 24.27 - 37.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Oil Refiners ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Oil Refiners ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) sur l'année a été 24.27. Sa comparaison avec 37.27 et 24.27 - 37.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRAK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CRAK a-t-elle été divisée ?
VanEck Oil Refiners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.65 et 9.20% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 37.65
- Ouverture
- 37.38
- Bid
- 37.27
- Ask
- 37.57
- Plus Bas
- 37.14
- Plus Haut
- 37.50
- Volume
- 36
- Changement quotidien
- -1.01%
- Changement Mensuel
- 5.40%
- Changement à 6 Mois
- 29.68%
- Changement Annuel
- 9.20%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8