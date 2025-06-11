CotationsSections
Devises / CRAK
Retour à Actions

CRAK: VanEck Oil Refiners ETF

37.27 USD 0.38 (1.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRAK a changé de -1.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.14 et à un maximum de 37.50.

Suivez la dynamique VanEck Oil Refiners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRAK Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CRAK aujourd'hui ?

L'action VanEck Oil Refiners ETF est cotée à 37.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.01%, a clôturé hier à 37.65 et son volume d'échange a atteint 36. Le graphique en temps réel du cours de CRAK présente ces mises à jour.

L'action VanEck Oil Refiners ETF verse-t-elle des dividendes ?

VanEck Oil Refiners ETF est actuellement valorisé à 37.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRAK.

Comment acheter des actions CRAK ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck Oil Refiners ETF au cours actuel de 37.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.27 ou de 37.57, le 36 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRAK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CRAK ?

Investir dans VanEck Oil Refiners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.27 - 37.86 et le prix actuel 37.27. Beaucoup comparent 5.40% et 29.68% avant de passer des ordres à 37.27 ou 37.57. Consultez le graphique du cours de CRAK en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Oil Refiners ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck Oil Refiners ETF l'année dernière était 37.86. Au cours de 24.27 - 37.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Oil Refiners ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Oil Refiners ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) sur l'année a été 24.27. Sa comparaison avec 37.27 et 24.27 - 37.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRAK sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CRAK a-t-elle été divisée ?

VanEck Oil Refiners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.65 et 9.20% après les opérations sur titres.

Range quotidien
37.14 37.50
Range Annuel
24.27 37.86
Clôture Précédente
37.65
Ouverture
37.38
Bid
37.27
Ask
37.57
Plus Bas
37.14
Plus Haut
37.50
Volume
36
Changement quotidien
-1.01%
Changement Mensuel
5.40%
Changement à 6 Mois
29.68%
Changement Annuel
9.20%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8