CRAK: VanEck Oil Refiners ETF
El tipo de cambio de CRAK de hoy ha cambiado un -1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.55, mientras que el máximo ha alcanzado 37.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Oil Refiners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CRAK hoy?
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) se evalúa hoy en 36.70. El instrumento se negocia dentro de -1.53%; el cierre de ayer ha sido 37.27 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CRAK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck Oil Refiners ETF?
VanEck Oil Refiners ETF se evalúa actualmente en 36.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.53% y USD. Monitoree los movimientos de CRAK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CRAK?
Puede comprar acciones de VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) al precio actual de 36.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.70 o 37.00, mientras que 11 y -1.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CRAK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CRAK?
Invertir en VanEck Oil Refiners ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.27 - 37.86 y el precio actual 36.70. Muchos comparan 3.79% y 27.70% antes de colocar órdenes en 36.70 o 37.00. Estudie los cambios diarios de precios de CRAK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Oil Refiners ETF?
El precio más alto de VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) en el último año ha sido 37.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.27 - 37.86, una comparación con 37.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck Oil Refiners ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Oil Refiners ETF?
El precio más bajo de VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) para el año ha sido 24.27. La comparación con los actuales 36.70 y 24.27 - 37.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CRAK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CRAK?
En el pasado, VanEck Oil Refiners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.27 y 7.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 37.27
- Open
- 37.09
- Bid
- 36.70
- Ask
- 37.00
- Low
- 36.55
- High
- 37.09
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -1.53%
- Cambio mensual
- 3.79%
- Cambio a 6 meses
- 27.70%
- Cambio anual
- 7.53%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8