CRAK: VanEck Oil Refiners ETF

36.70 USD 0.57 (1.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRAKの今日の為替レートは、-1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり36.55の安値と37.09の高値で取引されました。

VanEck Oil Refiners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CRAK株の現在の価格は？

VanEck Oil Refiners ETFの株価は本日36.70です。-1.53%内で取引され、前日の終値は37.27、取引量は11に達しました。CRAKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck Oil Refiners ETFの株は配当を出しますか？

VanEck Oil Refiners ETFの現在の価格は36.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.53%やUSDにも注目します。CRAKの動きはライブチャートで確認できます。

CRAK株を買う方法は？

VanEck Oil Refiners ETFの株は現在36.70で購入可能です。注文は通常36.70または37.00付近で行われ、11や-1.05%が市場の動きを示します。CRAKの最新情報はライブチャートで確認できます。

CRAK株に投資する方法は？

VanEck Oil Refiners ETFへの投資では、年間の値幅24.27 - 37.86と現在の36.70を考慮します。注文は多くの場合36.70や37.00で行われる前に、3.79%や27.70%と比較されます。CRAKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Oil Refiners ETFの株の最高値は？

VanEck Oil Refiners ETFの過去1年の最高値は37.86でした。24.27 - 37.86内で株価は大きく変動し、37.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Oil Refiners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Oil Refiners ETFの株の最低値は？

VanEck Oil Refiners ETF(CRAK)の年間最安値は24.27でした。現在の36.70や24.27 - 37.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRAKの動きはライブチャートで確認できます。

CRAKの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck Oil Refiners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.27、7.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.55 37.09
1年のレンジ
24.27 37.86
以前の終値
37.27
始値
37.09
買値
36.70
買値
37.00
安値
36.55
高値
37.09
出来高
11
1日の変化
-1.53%
1ヶ月の変化
3.79%
6ヶ月の変化
27.70%
1年の変化
7.53%
