- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CRAK: VanEck Oil Refiners ETF
CRAKの今日の為替レートは、-1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり36.55の安値と37.09の高値で取引されました。
VanEck Oil Refiners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRAK News
- Precious Metals Surge
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Sector ETFs to Lose/Win From Oil Price Rebound
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Who Will Benefit From Deregulation?
- XLE: Everything You Need To Know About Leading Energy ETF (NYSEARCA:XLE)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
よくあるご質問
CRAK株の現在の価格は？
VanEck Oil Refiners ETFの株価は本日36.70です。-1.53%内で取引され、前日の終値は37.27、取引量は11に達しました。CRAKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck Oil Refiners ETFの株は配当を出しますか？
VanEck Oil Refiners ETFの現在の価格は36.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.53%やUSDにも注目します。CRAKの動きはライブチャートで確認できます。
CRAK株を買う方法は？
VanEck Oil Refiners ETFの株は現在36.70で購入可能です。注文は通常36.70または37.00付近で行われ、11や-1.05%が市場の動きを示します。CRAKの最新情報はライブチャートで確認できます。
CRAK株に投資する方法は？
VanEck Oil Refiners ETFへの投資では、年間の値幅24.27 - 37.86と現在の36.70を考慮します。注文は多くの場合36.70や37.00で行われる前に、3.79%や27.70%と比較されます。CRAKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Oil Refiners ETFの株の最高値は？
VanEck Oil Refiners ETFの過去1年の最高値は37.86でした。24.27 - 37.86内で株価は大きく変動し、37.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Oil Refiners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Oil Refiners ETFの株の最低値は？
VanEck Oil Refiners ETF(CRAK)の年間最安値は24.27でした。現在の36.70や24.27 - 37.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRAKの動きはライブチャートで確認できます。
CRAKの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck Oil Refiners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.27、7.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 37.27
- 始値
- 37.09
- 買値
- 36.70
- 買値
- 37.00
- 安値
- 36.55
- 高値
- 37.09
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -1.53%
- 1ヶ月の変化
- 3.79%
- 6ヶ月の変化
- 27.70%
- 1年の変化
- 7.53%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8