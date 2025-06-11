KurseKategorien
CRAK: VanEck Oil Refiners ETF

36.69 USD 0.58 (1.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRAK hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.54 bis zu einem Hoch von 37.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Oil Refiners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CRAK heute?

Die Aktie von VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) notiert heute bei 36.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.56% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.27 und das Handelsvolumen erreichte 39. Das Live-Chart von CRAK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CRAK Dividenden?

VanEck Oil Refiners ETF wird derzeit mit 36.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRAK zu verfolgen.

Wie kaufe ich CRAK-Aktien?

Sie können Aktien von VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) zum aktuellen Kurs von 36.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.69 oder 36.99 platziert, während 39 und -1.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRAK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CRAK-Aktien?

Bei einer Investition in VanEck Oil Refiners ETF müssen die jährliche Spanne 24.27 - 37.86 und der aktuelle Kurs 36.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.76% und 27.66%, bevor sie Orders zu 36.69 oder 36.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRAK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Oil Refiners ETF?

Der höchste Kurs von VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) im vergangenen Jahr lag bei 37.86. Innerhalb von 24.27 - 37.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Oil Refiners ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Oil Refiners ETF?

Der niedrigste Kurs von VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) im Laufe des Jahres betrug 24.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.69 und der Spanne 24.27 - 37.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRAK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CRAK statt?

VanEck Oil Refiners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.27 und 7.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
36.54 37.09
Jahresspanne
24.27 37.86
Vorheriger Schlusskurs
37.27
Eröffnung
37.09
Bid
36.69
Ask
36.99
Tief
36.54
Hoch
37.09
Volumen
39
Tagesänderung
-1.56%
Monatsänderung
3.76%
6-Monatsänderung
27.66%
Jahresänderung
7.50%
