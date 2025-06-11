- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRAK: VanEck Oil Refiners ETF
Der Wechselkurs von CRAK hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.54 bis zu einem Hoch von 37.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Oil Refiners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRAK News
- Precious Metals Surge
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Sector ETFs to Lose/Win From Oil Price Rebound
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Who Will Benefit From Deregulation?
- XLE: Everything You Need To Know About Leading Energy ETF (NYSEARCA:XLE)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRAK heute?
Die Aktie von VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) notiert heute bei 36.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.56% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.27 und das Handelsvolumen erreichte 39. Das Live-Chart von CRAK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRAK Dividenden?
VanEck Oil Refiners ETF wird derzeit mit 36.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRAK zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRAK-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) zum aktuellen Kurs von 36.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.69 oder 36.99 platziert, während 39 und -1.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRAK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRAK-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck Oil Refiners ETF müssen die jährliche Spanne 24.27 - 37.86 und der aktuelle Kurs 36.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.76% und 27.66%, bevor sie Orders zu 36.69 oder 36.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRAK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Oil Refiners ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) im vergangenen Jahr lag bei 37.86. Innerhalb von 24.27 - 37.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Oil Refiners ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Oil Refiners ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) im Laufe des Jahres betrug 24.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.69 und der Spanne 24.27 - 37.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRAK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRAK statt?
VanEck Oil Refiners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.27 und 7.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.27
- Eröffnung
- 37.09
- Bid
- 36.69
- Ask
- 36.99
- Tief
- 36.54
- Hoch
- 37.09
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -1.56%
- Monatsänderung
- 3.76%
- 6-Monatsänderung
- 27.66%
- Jahresänderung
- 7.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8