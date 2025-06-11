- Panoramica
CRAK: VanEck Oil Refiners ETF
Il tasso di cambio CRAK ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.61 e ad un massimo di 37.09.
Segui le dinamiche di VanEck Oil Refiners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRAK News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CRAK oggi?
Oggi le azioni VanEck Oil Refiners ETF sono prezzate a 36.72. Viene scambiato all'interno di -1.48%, la chiusura di ieri è stata 37.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CRAK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck Oil Refiners ETF pagano dividendi?
VanEck Oil Refiners ETF è attualmente valutato a 36.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CRAK.
Come acquistare azioni CRAK?
Puoi acquistare azioni VanEck Oil Refiners ETF al prezzo attuale di 36.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.72 o 37.02, mentre 7 e -1.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CRAK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CRAK?
Investire in VanEck Oil Refiners ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.27 - 37.86 e il prezzo attuale 36.72. Molti confrontano 3.85% e 27.77% prima di effettuare ordini su 36.72 o 37.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CRAK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Oil Refiners ETF?
Il prezzo massimo di VanEck Oil Refiners ETF nell'ultimo anno è stato 37.86. All'interno di 24.27 - 37.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Oil Refiners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Oil Refiners ETF?
Il prezzo più basso di VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) nel corso dell'anno è stato 24.27. Confrontandolo con gli attuali 36.72 e 24.27 - 37.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CRAK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CRAK?
VanEck Oil Refiners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.27 e 7.59%.
- Chiusura Precedente
- 37.27
- Apertura
- 37.09
- Bid
- 36.72
- Ask
- 37.02
- Minimo
- 36.61
- Massimo
- 37.09
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -1.48%
- Variazione Mensile
- 3.85%
- Variazione Semestrale
- 27.77%
- Variazione Annuale
- 7.59%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8