КотировкиРазделы
Валюты / CRAK
Назад в Рынок акций США

CRAK: VanEck Oil Refiners ETF

36.72 USD 0.55 (1.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRAK за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.61, а максимальная — 37.09.

Следите за динамикой VanEck Oil Refiners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CRAK

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRAK сегодня?

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) сегодня оценивается на уровне 36.72. Инструмент торгуется в пределах -1.48%, вчерашнее закрытие составило 37.27, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRAK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Oil Refiners ETF?

VanEck Oil Refiners ETF в настоящее время оценивается в 36.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.59% и USD. Отслеживайте движения CRAK на графике в реальном времени.

Как купить акции CRAK?

Вы можете купить акции VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) по текущей цене 36.72. Ордера обычно размещаются около 36.72 или 37.02, тогда как 7 и -1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRAK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRAK?

Инвестирование в VanEck Oil Refiners ETF предполагает учет годового диапазона 24.27 - 37.86 и текущей цены 36.72. Многие сравнивают 3.85% и 27.77% перед размещением ордеров на 36.72 или 37.02. Изучайте ежедневные изменения цены CRAK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Oil Refiners ETF?

Самая высокая цена VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) за последний год составила 37.86. Акции заметно колебались в пределах 24.27 - 37.86, сравнение с 37.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Oil Refiners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Oil Refiners ETF?

Самая низкая цена VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) за год составила 24.27. Сравнение с текущими 36.72 и 24.27 - 37.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRAK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRAK?

В прошлом VanEck Oil Refiners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.27 и 7.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.61 37.09
Годовой диапазон
24.27 37.86
Предыдущее закрытие
37.27
Open
37.09
Bid
36.72
Ask
37.02
Low
36.61
High
37.09
Объем
7
Дневное изменение
-1.48%
Месячное изменение
3.85%
6-месячное изменение
27.77%
Годовое изменение
7.59%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8