CRAK: VanEck Oil Refiners ETF
Курс CRAK за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.61, а максимальная — 37.09.
Следите за динамикой VanEck Oil Refiners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRAK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRAK сегодня?
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) сегодня оценивается на уровне 36.72. Инструмент торгуется в пределах -1.48%, вчерашнее закрытие составило 37.27, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRAK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Oil Refiners ETF?
VanEck Oil Refiners ETF в настоящее время оценивается в 36.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.59% и USD. Отслеживайте движения CRAK на графике в реальном времени.
Как купить акции CRAK?
Вы можете купить акции VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) по текущей цене 36.72. Ордера обычно размещаются около 36.72 или 37.02, тогда как 7 и -1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRAK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRAK?
Инвестирование в VanEck Oil Refiners ETF предполагает учет годового диапазона 24.27 - 37.86 и текущей цены 36.72. Многие сравнивают 3.85% и 27.77% перед размещением ордеров на 36.72 или 37.02. Изучайте ежедневные изменения цены CRAK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Oil Refiners ETF?
Самая высокая цена VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) за последний год составила 37.86. Акции заметно колебались в пределах 24.27 - 37.86, сравнение с 37.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Oil Refiners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Oil Refiners ETF?
Самая низкая цена VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) за год составила 24.27. Сравнение с текущими 36.72 и 24.27 - 37.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRAK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRAK?
В прошлом VanEck Oil Refiners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.27 и 7.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.27
- Open
- 37.09
- Bid
- 36.72
- Ask
- 37.02
- Low
- 36.61
- High
- 37.09
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- 3.85%
- 6-месячное изменение
- 27.77%
- Годовое изменение
- 7.59%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8