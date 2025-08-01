- Visão do mercado
COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF
A taxa do COPJ para hoje mudou para -1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.60 e o mais alto foi 31.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Sprott Junior Copper Miners ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COPJ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COPJ hoje?
Hoje Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) está avaliado em 31.73. O instrumento é negociado dentro de -1.92%, o fechamento de ontem foi 32.35, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COPJ em tempo real.
As ações de Sprott Junior Copper Miners ETF pagam dividendos?
Atualmente Sprott Junior Copper Miners ETF está avaliado em 31.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 35.19% e USD. Monitore os movimentos de COPJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COPJ?
Você pode comprar ações de Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) pelo preço atual 31.73. Ordens geralmente são executadas perto de 31.73 ou 32.03, enquanto 22 e 0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COPJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COPJ?
Investir em Sprott Junior Copper Miners ETF envolve considerar a faixa anual 16.22 - 32.40 e o preço atual 31.73. Muitos comparam 14.76% e 57.23% antes de enviar ordens em 31.73 ou 32.03. Estude as mudanças diárias de preço de COPJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Sprott Junior Copper Miners ETF?
O maior preço de Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) no último ano foi 32.40. As ações oscilaram bastante dentro de 16.22 - 32.40, e a comparação com 32.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sprott Junior Copper Miners ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Sprott Junior Copper Miners ETF?
O menor preço de Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) no ano foi 16.22. A comparação com o preço atual 31.73 e 16.22 - 32.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COPJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COPJ?
No passado Sprott Junior Copper Miners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.35 e 35.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.35
- Open
- 31.63
- Bid
- 31.73
- Ask
- 32.03
- Low
- 31.60
- High
- 31.81
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -1.92%
- Mudança mensal
- 14.76%
- Mudança de 6 meses
- 57.23%
- Mudança anual
- 35.19%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8