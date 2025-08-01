- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF
El tipo de cambio de COPJ de hoy ha cambiado un -1.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.60, mientras que el máximo ha alcanzado 31.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sprott Junior Copper Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COPJ News
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- Commodities Tracker: September 2025
- Weekly Commentary: Canary?
- Metals In Motion
- Copper Jumps After Grasberg Force Majeure
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Red Metal Fired Up: The Outlook For Copper
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- Commodities Tracker: August 2025
- Copper And Silver Are Setting Up For Powerful Moves (Technical Analysis)
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Copper RRS 2025 – Record-High Price, Megamergers Keep Copper M&A Afloat
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Copper Volatility Can't Detract From Broader Supply-Demand Pressures - Sprott Junior Copper Miners ETF (NASDAQ:COPJ), Southern Copper (NYSE:SCCO)
- Commodities Tracker: July 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Commodities: Potential Trump-Putin Meeting Weighs On Oil
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- Here's What's Happening In Gold And Silver Right Now (Technical Analysis)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de COPJ hoy?
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) se evalúa hoy en 31.73. El instrumento se negocia dentro de -1.92%; el cierre de ayer ha sido 32.35 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios COPJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sprott Junior Copper Miners ETF?
Sprott Junior Copper Miners ETF se evalúa actualmente en 31.73. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 35.19% y USD. Monitoree los movimientos de COPJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de COPJ?
Puede comprar acciones de Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) al precio actual de 31.73. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.73 o 32.03, mientras que 22 y 0.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de COPJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de COPJ?
Invertir en Sprott Junior Copper Miners ETF implica tener en cuenta el rango anual 16.22 - 32.40 y el precio actual 31.73. Muchos comparan 14.76% y 57.23% antes de colocar órdenes en 31.73 o 32.03. Estudie los cambios diarios de precios de COPJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Sprott Junior Copper Miners ETF?
El precio más alto de Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) en el último año ha sido 32.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.22 - 32.40, una comparación con 32.35 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sprott Junior Copper Miners ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Sprott Junior Copper Miners ETF?
El precio más bajo de Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) para el año ha sido 16.22. La comparación con los actuales 31.73 y 16.22 - 32.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de COPJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de COPJ?
En el pasado, Sprott Junior Copper Miners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.35 y 35.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.35
- Open
- 31.63
- Bid
- 31.73
- Ask
- 32.03
- Low
- 31.60
- High
- 31.81
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- -1.92%
- Cambio mensual
- 14.76%
- Cambio a 6 meses
- 57.23%
- Cambio anual
- 35.19%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8