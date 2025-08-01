- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF
Il tasso di cambio COPJ ha avuto una variazione del 3.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.66 e ad un massimo di 32.40.
Segui le dinamiche di Sprott Junior Copper Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COPJ News
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- Commodities Tracker: September 2025
- Weekly Commentary: Canary?
- Metals In Motion
- Copper Jumps After Grasberg Force Majeure
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Red Metal Fired Up: The Outlook For Copper
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- Commodities Tracker: August 2025
- Copper And Silver Are Setting Up For Powerful Moves (Technical Analysis)
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Copper RRS 2025 – Record-High Price, Megamergers Keep Copper M&A Afloat
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Copper Volatility Can't Detract From Broader Supply-Demand Pressures - Sprott Junior Copper Miners ETF (NASDAQ:COPJ), Southern Copper (NYSE:SCCO)
- Commodities Tracker: July 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Commodities: Potential Trump-Putin Meeting Weighs On Oil
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- Here's What's Happening In Gold And Silver Right Now (Technical Analysis)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COPJ oggi?
Oggi le azioni Sprott Junior Copper Miners ETF sono prezzate a 32.35. Viene scambiato all'interno di 3.32%, la chiusura di ieri è stata 31.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 140. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COPJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Sprott Junior Copper Miners ETF pagano dividendi?
Sprott Junior Copper Miners ETF è attualmente valutato a 32.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 37.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COPJ.
Come acquistare azioni COPJ?
Puoi acquistare azioni Sprott Junior Copper Miners ETF al prezzo attuale di 32.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.35 o 32.65, mentre 140 e 1.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COPJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COPJ?
Investire in Sprott Junior Copper Miners ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.22 - 32.40 e il prezzo attuale 32.35. Molti confrontano 17.00% e 60.31% prima di effettuare ordini su 32.35 o 32.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COPJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sprott Junior Copper Miners ETF?
Il prezzo massimo di Sprott Junior Copper Miners ETF nell'ultimo anno è stato 32.40. All'interno di 16.22 - 32.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sprott Junior Copper Miners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sprott Junior Copper Miners ETF?
Il prezzo più basso di Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) nel corso dell'anno è stato 16.22. Confrontandolo con gli attuali 32.35 e 16.22 - 32.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COPJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COPJ?
Sprott Junior Copper Miners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.31 e 37.84%.
- Chiusura Precedente
- 31.31
- Apertura
- 31.99
- Bid
- 32.35
- Ask
- 32.65
- Minimo
- 31.66
- Massimo
- 32.40
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- 3.32%
- Variazione Mensile
- 17.00%
- Variazione Semestrale
- 60.31%
- Variazione Annuale
- 37.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8