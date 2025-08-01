QuotazioniSezioni
Valute / COPJ
Tornare a Azioni

COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF

32.35 USD 1.04 (3.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COPJ ha avuto una variazione del 3.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.66 e ad un massimo di 32.40.

Segui le dinamiche di Sprott Junior Copper Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COPJ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni COPJ oggi?

Oggi le azioni Sprott Junior Copper Miners ETF sono prezzate a 32.35. Viene scambiato all'interno di 3.32%, la chiusura di ieri è stata 31.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 140. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COPJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sprott Junior Copper Miners ETF pagano dividendi?

Sprott Junior Copper Miners ETF è attualmente valutato a 32.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 37.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COPJ.

Come acquistare azioni COPJ?

Puoi acquistare azioni Sprott Junior Copper Miners ETF al prezzo attuale di 32.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.35 o 32.65, mentre 140 e 1.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COPJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni COPJ?

Investire in Sprott Junior Copper Miners ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.22 - 32.40 e il prezzo attuale 32.35. Molti confrontano 17.00% e 60.31% prima di effettuare ordini su 32.35 o 32.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COPJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sprott Junior Copper Miners ETF?

Il prezzo massimo di Sprott Junior Copper Miners ETF nell'ultimo anno è stato 32.40. All'interno di 16.22 - 32.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sprott Junior Copper Miners ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sprott Junior Copper Miners ETF?

Il prezzo più basso di Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) nel corso dell'anno è stato 16.22. Confrontandolo con gli attuali 32.35 e 16.22 - 32.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COPJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COPJ?

Sprott Junior Copper Miners ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.31 e 37.84%.

Intervallo Giornaliero
31.66 32.40
Intervallo Annuale
16.22 32.40
Chiusura Precedente
31.31
Apertura
31.99
Bid
32.35
Ask
32.65
Minimo
31.66
Massimo
32.40
Volume
140
Variazione giornaliera
3.32%
Variazione Mensile
17.00%
Variazione Semestrale
60.31%
Variazione Annuale
37.84%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8