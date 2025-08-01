- Übersicht
COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF
Der Wechselkurs von COPJ hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.50 bis zu einem Hoch von 32.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprott Junior Copper Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COPJ heute?
Die Aktie von Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) notiert heute bei 31.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.51% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.35 und das Handelsvolumen erreichte 71. Das Live-Chart von COPJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COPJ Dividenden?
Sprott Junior Copper Miners ETF wird derzeit mit 31.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 35.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COPJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich COPJ-Aktien?
Sie können Aktien von Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) zum aktuellen Kurs von 31.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.86 oder 32.16 platziert, während 71 und -0.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COPJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COPJ-Aktien?
Bei einer Investition in Sprott Junior Copper Miners ETF müssen die jährliche Spanne 16.22 - 32.40 und der aktuelle Kurs 31.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 15.23% und 57.88%, bevor sie Orders zu 31.86 oder 32.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COPJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sprott Junior Copper Miners ETF?
Der höchste Kurs von Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) im vergangenen Jahr lag bei 32.40. Innerhalb von 16.22 - 32.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sprott Junior Copper Miners ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sprott Junior Copper Miners ETF?
Der niedrigste Kurs von Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) im Laufe des Jahres betrug 16.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.86 und der Spanne 16.22 - 32.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COPJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COPJ statt?
Sprott Junior Copper Miners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.35 und 35.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.35
- Eröffnung
- 32.11
- Bid
- 31.86
- Ask
- 32.16
- Tief
- 31.50
- Hoch
- 32.18
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- -1.51%
- Monatsänderung
- 15.23%
- 6-Monatsänderung
- 57.88%
- Jahresänderung
- 35.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8