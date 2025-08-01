CotationsSections
Devises / COPJ
Retour à Actions

COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF

32.35 USD 1.04 (3.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COPJ a changé de 3.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.66 et à un maximum de 32.40.

Suivez la dynamique Sprott Junior Copper Miners ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COPJ Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action COPJ aujourd'hui ?

L'action Sprott Junior Copper Miners ETF est cotée à 32.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.32%, a clôturé hier à 31.31 et son volume d'échange a atteint 140. Le graphique en temps réel du cours de COPJ présente ces mises à jour.

L'action Sprott Junior Copper Miners ETF verse-t-elle des dividendes ?

Sprott Junior Copper Miners ETF est actuellement valorisé à 32.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 37.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COPJ.

Comment acheter des actions COPJ ?

Vous pouvez acheter des actions Sprott Junior Copper Miners ETF au cours actuel de 32.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.35 ou de 32.65, le 140 et le 1.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COPJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action COPJ ?

Investir dans Sprott Junior Copper Miners ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.22 - 32.40 et le prix actuel 32.35. Beaucoup comparent 17.00% et 60.31% avant de passer des ordres à 32.35 ou 32.65. Consultez le graphique du cours de COPJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Sprott Junior Copper Miners ETF ?

Le cours le plus élevé de Sprott Junior Copper Miners ETF l'année dernière était 32.40. Au cours de 16.22 - 32.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sprott Junior Copper Miners ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Sprott Junior Copper Miners ETF ?

Le cours le plus bas de Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) sur l'année a été 16.22. Sa comparaison avec 32.35 et 16.22 - 32.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COPJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action COPJ a-t-elle été divisée ?

Sprott Junior Copper Miners ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.31 et 37.84% après les opérations sur titres.

Range quotidien
31.66 32.40
Range Annuel
16.22 32.40
Clôture Précédente
31.31
Ouverture
31.99
Bid
32.35
Ask
32.65
Plus Bas
31.66
Plus Haut
32.40
Volume
140
Changement quotidien
3.32%
Changement Mensuel
17.00%
Changement à 6 Mois
60.31%
Changement Annuel
37.84%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8