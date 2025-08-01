クォートセクション
COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF

31.73 USD 0.62 (1.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COPJの今日の為替レートは、-1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり31.60の安値と31.81の高値で取引されました。

Sprott Junior Copper Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

COPJ株の現在の価格は？

Sprott Junior Copper Miners ETFの株価は本日31.73です。-1.92%内で取引され、前日の終値は32.35、取引量は22に達しました。COPJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Sprott Junior Copper Miners ETFの株は配当を出しますか？

Sprott Junior Copper Miners ETFの現在の価格は31.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は35.19%やUSDにも注目します。COPJの動きはライブチャートで確認できます。

COPJ株を買う方法は？

Sprott Junior Copper Miners ETFの株は現在31.73で購入可能です。注文は通常31.73または32.03付近で行われ、22や0.32%が市場の動きを示します。COPJの最新情報はライブチャートで確認できます。

COPJ株に投資する方法は？

Sprott Junior Copper Miners ETFへの投資では、年間の値幅16.22 - 32.40と現在の31.73を考慮します。注文は多くの場合31.73や32.03で行われる前に、14.76%や57.23%と比較されます。COPJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Sprott Junior Copper Miners ETFの株の最高値は？

Sprott Junior Copper Miners ETFの過去1年の最高値は32.40でした。16.22 - 32.40内で株価は大きく変動し、32.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sprott Junior Copper Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Sprott Junior Copper Miners ETFの株の最低値は？

Sprott Junior Copper Miners ETF(COPJ)の年間最安値は16.22でした。現在の31.73や16.22 - 32.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COPJの動きはライブチャートで確認できます。

COPJの株式分割はいつ行われましたか？

Sprott Junior Copper Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.35、35.19%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.60 31.81
1年のレンジ
16.22 32.40
以前の終値
32.35
始値
31.63
買値
31.73
買値
32.03
安値
31.60
高値
31.81
出来高
22
1日の変化
-1.92%
1ヶ月の変化
14.76%
6ヶ月の変化
57.23%
1年の変化
35.19%
