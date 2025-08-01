- 概要
COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF
COPJの今日の為替レートは、-1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり31.60の安値と31.81の高値で取引されました。
Sprott Junior Copper Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COPJ News
よくあるご質問
COPJ株の現在の価格は？
Sprott Junior Copper Miners ETFの株価は本日31.73です。-1.92%内で取引され、前日の終値は32.35、取引量は22に達しました。COPJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sprott Junior Copper Miners ETFの株は配当を出しますか？
Sprott Junior Copper Miners ETFの現在の価格は31.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は35.19%やUSDにも注目します。COPJの動きはライブチャートで確認できます。
COPJ株を買う方法は？
Sprott Junior Copper Miners ETFの株は現在31.73で購入可能です。注文は通常31.73または32.03付近で行われ、22や0.32%が市場の動きを示します。COPJの最新情報はライブチャートで確認できます。
COPJ株に投資する方法は？
Sprott Junior Copper Miners ETFへの投資では、年間の値幅16.22 - 32.40と現在の31.73を考慮します。注文は多くの場合31.73や32.03で行われる前に、14.76%や57.23%と比較されます。COPJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Sprott Junior Copper Miners ETFの株の最高値は？
Sprott Junior Copper Miners ETFの過去1年の最高値は32.40でした。16.22 - 32.40内で株価は大きく変動し、32.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sprott Junior Copper Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Sprott Junior Copper Miners ETFの株の最低値は？
Sprott Junior Copper Miners ETF(COPJ)の年間最安値は16.22でした。現在の31.73や16.22 - 32.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COPJの動きはライブチャートで確認できます。
COPJの株式分割はいつ行われましたか？
Sprott Junior Copper Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.35、35.19%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.35
- 始値
- 31.63
- 買値
- 31.73
- 買値
- 32.03
- 安値
- 31.60
- 高値
- 31.81
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -1.92%
- 1ヶ月の変化
- 14.76%
- 6ヶ月の変化
- 57.23%
- 1年の変化
- 35.19%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8