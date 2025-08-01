报价部分
货币 / COPJ
回到股票

COPJ: Sprott Junior Copper Miners ETF

32.35 USD 1.04 (3.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COPJ汇率已更改3.32%。当日，交易品种以低点31.66和高点32.40进行交易。

关注Sprott Junior Copper Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COPJ新闻

常见问题解答

COPJ股票今天的价格是多少？

Sprott Junior Copper Miners ETF股票今天的定价为32.35。它在3.32%范围内交易，昨天的收盘价为31.31，交易量达到140。COPJ的实时价格图表显示了这些更新。

Sprott Junior Copper Miners ETF股票是否支付股息？

Sprott Junior Copper Miners ETF目前的价值为32.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.84%和USD。实时查看图表以跟踪COPJ走势。

如何购买COPJ股票？

您可以以32.35的当前价格购买Sprott Junior Copper Miners ETF股票。订单通常设置在32.35或32.65附近，而140和1.13%显示市场活动。立即关注COPJ的实时图表更新。

如何投资COPJ股票？

投资Sprott Junior Copper Miners ETF需要考虑年度范围16.22 - 32.40和当前价格32.35。许多人在以32.35或32.65下订单之前，会比较17.00%和。实时查看COPJ价格图表，了解每日变化。

Sprott Junior Copper Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sprott Junior Copper Miners ETF的最高价格是32.40。在16.22 - 32.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Junior Copper Miners ETF的绩效。

Sprott Junior Copper Miners ETF股票的最低价格是多少？

Sprott Junior Copper Miners ETF（COPJ）的最低价格为16.22。将其与当前的32.35和16.22 - 32.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COPJ股票是什么时候拆分的？

Sprott Junior Copper Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.31和37.84%中可见。

日范围
31.66 32.40
年范围
16.22 32.40
前一天收盘价
31.31
开盘价
31.99
卖价
32.35
买价
32.65
最低价
31.66
最高价
32.40
交易量
140
日变化
3.32%
月变化
17.00%
6个月变化
60.31%
年变化
37.84%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8